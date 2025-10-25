Ablasından aldığı ilikle yaşama tutundu

Fadime Özişe, karın ağrısı ve deri altında kırmızılık şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu.

Aldığı ilaç ve kemoterapi tedavisiyle yendiğini düşündüğü hastalık bir süre sonra tekrarlayan Özişe, ilik nakli yapılması gerektiği bildirildi.

Aile bireylerinden yapılan tahlillerde Öziş ile doku uyumu sağladığı belirlenen ablası umut oldu.

Özişe, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde ablasından kemik iliği nakli gerçekleştirildi.

HASTALIĞI İKİNCİ KEZ YENDİ

Fadime Öziş, AA muhabirine, kanser teşhisinin 12 yaşındayken konulduğunu, o günden sonra kendisi için zor günlerin başladığını söyledi.

Eğitim hayatını hastanede ve evde sürdürdüğünü anlatan Öziş, yakınlarının da desteğiyle moralini hep yüksek tutmaya çalıştığını dile getirdi.

Öziş, hastalığı yendiğini düşünürken birkaç yıl sonra yapılan kontrollerde kan değerinin yüksek çıktığını belirterek, "Yüksek riskli lösemi türünün tekrarlandığını öğrendiğimde çok üzüldüm. Kemoterapi tedavisi aldım. Sonra nakil süreci başladı. İşitme engelli ablamdan nakil oldu. Onun da düğünü olacaktı. Düğünü benim için ertelediler. Moral veren personele de teşekkür ederim." ifadesini kullandı.