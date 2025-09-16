Habertürk
Habertürk
        Abur cubura son: Atıştırmalık krizlerine sağlıklı çözümler

        Abur cubura son: Mutfağınızda kendi sağlıklı atıştırmalığınızı hazırlayın

        Sağlıklı yaşamak isteyen ama abur cuburdan vazgeçemeyenler için mutfakta pratik çözümler var. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, lezzetli ve hafif atıştırmalık tarifleri...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 11:00 Güncelleme: 16.09.2025 - 11:00
        Kendi sağlıklı atıştırmalığınızı hazırlayın
        Patates cipsi ya da paketli çikolatalara muhtaç değilsiniz. Fırında pişirilen sebze cipslerinden yoğurtlu tatlı barlara kadar ev yapımı atıştırmalıklar hem doyurucu hem de sağlıklı!

        Bu belirtiler obezite uyarısı veriyor!
        Bu belirtiler obezite uyarısı veriyor!
        Hazımsızlığa bu besinlerle son verin!
        Hazımsızlığa bu besinlerle son verin!

        SAĞLIKLI VE LEZZETLİ FIRINDA CİPS TARİFLERİ

        Cipsin zararları çok iyi bilinse de, çoğumuz bu atıştırmalıktan vazgeçemiyoruz. Neyse ki üzülmenize gerek yok! Çünkü fırında pişirme yöntemiyle, hemen her sebzeden, hatta bazı meyvelerden ve bakliyatlardan enfes, sağlıklı cipsler hazırlayabilirsiniz.

        Cips tariflerinde sınır yok. Tek dikkat etmeniz gereken, seçtiğiniz sebze ya da meyvenin fırında pişme süresini ve ısısını ayarlamak. İncecik dilimlenmiş sebze veya meyveleri sevdiğiniz baharatlarla, soslarla ya da peynir rendeleriyle harmanlayıp fırına vermeniz yeterli. Tatlı cipsler içinse bal ve tarçın harika bir ikili olur. Örneğin haşlanmış nohudu baharatlarla karıştırıp fırınladığınızda, çıtır çıtır ve sağlıklı bir nohut cipsine sahip olabilirsiniz.

        Özellikle kilo kontrolü dönemlerinde bastıran abur cubur isteğini bastırmak için, ev yapımı fırın cipsleri harika bir alternatiftir.

        FIRINDA CİPS ÖNERİLERİ

        - Elma cipsi

        - Kabak cipsi

        - Pancar cipsi

        - Avokado cipsi

        - Tatlı patates cipsi

        - Havuç cipsi

        - Makarna cipsi

        - Nohut cipsi

        SAĞLIKLI VE DOYURUCU ATIŞTIRMALIKLAR

        Vücudumuzun belli ölçüde karbonhidrata ihtiyacı vardır. Ekmek yerine geçebilecek, doyurucu ve sağlıklı birkaç alternatif şöyledir:

        - Keten tohumlu galeta

        - Haşlanmış patatesle hazırlanan marul dürüm

        - Mercimekli köfte

        - Bol yeşillikli kısır

        - Yulaflı krep

        - Sebzeli tahıllı krep

        - Kapya biberli tost

        - Fırında tatlı patates cipsi

        - Fırında makarna cipsi

        SAĞLIKLI TATLI ATIŞTIRMALIKLAR

        Tatlı ihtiyacınızı en doğal şekilde karşılamak istiyorsanız, kuru meyveler ve aromalı kuruyemişler imdadınıza yetişir. Örneğin kuru kayısı ile badem, hızlı ve sağlıklı bir seçenek olabilir.

        Evde kolayca hazırlayabileceğiniz birkaç tatlı alternatif:

        - Donmuş meyveli yoğurt bar

        - Yulaf ve kuru meyveli yoğurt

        - Hurmalı yulaflı kakaolu bar

        - Ballı tarçınlı elma cipsi

        - Muz kızartması

        - Kabak cipsi

        - Pancar cipsi

        - Nohut cipsi

        - Avokado cipsi

        - Havuç cipsi

        - Fırında tatlı patates cipsi

        - Fırında sarımsaklı karnabahar topları

        - Keten tohumlu galeta

        Yoğurt, meyve ve kuruyemişlerle hazırlanan barlar ya da tarçın serpilmiş elma dilimleri, sağlıklı tatlı krizleri için birebirdir.

        ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR

        Çocukların küçük yaşta kazandıkları beslenme alışkanlıkları tüm yaşamlarını etkiler. Ne yazık ki dışarıda satılan şekerli ve işlenmiş ürünler onların sağlığını tehdit ediyor. Oysa evde sağlıklı atıştırmalıklarla onları bu yiyeceklerden uzak tutmak mümkün.

        İşte çocuklara uygun sağlıklı atıştırmalıklar:

        - Meyveli kefir veya meyveli süt

        - Yoğurt içine Trabzon hurması ya da sevilen bir meyve (üzerine ceviz ve tarçın eklenebilir)

        - Meyveli yoğurt dondurması

        - Baharatlı, fırınlanmış nohut

        - Ev yapımı lavaş cips veya mini pizzalar

        - Naneli ya da fesleğenli ayran

        - Bal ve dövülmüş fındıkla tatlandırılmış muz

        - Meyve, yulaf ve kuruyemişle hazırlanmış minik barlar

        PRATİK VE SAĞLIKLI TARİFLER

        FIRINDA BAHARATLI NOHUT (4 Porsiyon / 400 kcal)

        - 1 su bardağı haşlanmış nohut (270 kcal)

        - 1 yemek kaşığı zeytinyağı (119 kcal)

        - 1 çay kaşığı kırmızı toz biber (6 kcal)

        - 1 çay kaşığı kimyon (5 kcal)

        - Tuz, karabiber

        Hazırlık: Haşlanmış nohutları yağ ve baharatlarla harmanlayın. 200 derecede 20 dakika fırınlayın.

        MEYVELİ YOĞURT (1 Porsiyon / 250 kcal)

        - 1 su bardağı yoğurt (60 kcal)

        - 1 adet muz (90 kcal)

        - 1 avuç çilek (20 kcal)

        - 1 tatlı kaşığı bal (20 kcal)

        - 1 tatlı kaşığı chia tohumu (60 kcal)

        Hazırlık: Yoğurdun üzerine meyveleri ekleyin, bal gezdirin, chia tohumu serpin.

        FIRINDA SEBZE CİPSLERİ (2 Porsiyon / 204 kcal)

        - 1 kabak (20 kcal)

        - 1 havuç (25 kcal)

        - 1 pancar (40 kcal)

        - 1 yemek kaşığı zeytinyağı (119 kcal)

        - Baharatlar

        Hazırlık: İnce doğranmış sebzeleri yağ ve baharatla karıştırın, 180 derecede 15–20 dakika pişirin.

        Görsel Kaynak: istockphoto

