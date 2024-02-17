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        Haberler Yaşam Aç kalan tilkinin bir saat iz sürüp avını yakalaması görüntülendi

        Aç kalan tilkinin 1 saat iz sürüp avını yakalaması görüntülendi

        Ardahan'ın Göle ilçesinde doğada aç kalan bir kızıl tilki, karla kaplı arazide bir saat iz sürüp avını yakaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 09:55 Güncelleme: 17.02.2024 - 09:55
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        Ağır kış şartları nedeniyle aç kalan bir kızıl tilkinin, Göle-Ardahan kara yolu üzerindeki karlı arazide fare avı görüntülendi.

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        Avlanma becerileriyle bilinen tilki, alanda aldığı koku ve ses ile kar altındaki farenin yerini tespit etmeye çalıştı.

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        Bu yöntemle yaklaşık bir saat iz süren tilki, avını yakaladı.

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        Karnını doyuran tilki bölgeden uzaklaşıp gözden kayboldu.

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        #aç kalan tilki

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