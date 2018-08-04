AC Milan - Barcelona maçı öncesi rakamlar

AC Milan ve Barcelona, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:05. AC Milan, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Barcelona son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 432 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AC Milan kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.40, Barcelona sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

AC Milan son haftadaki Barcelona müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Barcelona ise AC Milan karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan AC Milan, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

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