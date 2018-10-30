AC Milan - Genoa karşılaşma önü

İtalya Serie A maçında AC Milan ile Genoa, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:30. Maç öncesi AC Milan 15 puanla 5. sırada, Genoa 14 puanla 10. sırada bulunuyor. AC Milan, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Genoa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 151 kodlu maçı oynayanlar; AC Milan galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Genoa galibiyet oranı 5.50. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

AC Milan son haftadaki Napoli müsabasında 2-1 yenildi.

Genoa ise Crotone karşılaşmasında 0-1 kazandı.

AC Milan, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, yaşadı ve 10 gol atıp 6 gol yedi.

Genoa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Genoa, 7 gol atarken 11 gol yedi.

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