Cumhurbaşkanı Recep TAyyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Kabine toplantısının ana gündeminde ekonomideki gelişmeler ve dış politika var.

Toplantıda ekonomiye ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılması tahmin edilirken fahiş fiyat, enflasyonla mücadele, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam gibi konuların değerlendirilmesi, ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin görüşülmesi bekleniyor.

İSRAİL'E SAVAŞ SUÇU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yapılan Büyük Filistin Mitingi'nde İsrail'e yönelik, "İsrail 22 gündür savaş suçu işliyor. Biz de seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunu hazırlığı içindeyiz. Daha ne kadar kadın ve çocuk ölmesi gerekiyor. Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ama adalet nerede? Gazze'de katliam yürütülmektedir. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla topluca yok etme peşindeler. Bu gece Gazze'nin hali neydi gördünüz değil mi?" demişti.