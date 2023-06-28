Acemi kasaplar yine hastanelik oldu

Kırklareli'nde kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

AA'da yer alan habere göre bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Kırklareli'nde kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.