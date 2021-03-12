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HaberlerGündemEğitimAçık Lise 2. dönem sınavları ne zaman? MEB açıkladı: 2. dönem AÖL kayıt yenileme, ders seçimi, sınav tarihleri
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Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman? MEB açıkladı: 2. dönem AÖL kayıt yenileme, ders seçimi, sınav tarihleri...

AÖL 2. dönem sınav tarihleri, kayıt yenileme ve ders seçimine ilişkin son dakika gelişmeleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Açık Lise 2. dönem sınav tarihlerini duyurdu. İşte ayrıntılar...

Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman? MEB açıkladı: 2. dönem AÖL kayıt yenileme, ders seçimi, sınav tarihleri

Açıköğretim sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe atılan Açık Öğretim Sınavları online düzenlenecek. Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklama haberimizde yer alıyor

2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2.dönem sınavları 25 Mart tarihinde başlayacak ve online olarak gerçekleştirilecek.

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL KAYIT YENİLEME AYRINTILARI

AÖL kayıt yenileme ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu duyuru yapıldı;"Bakanlık onayı doğrultusunda; 2020-2 Döneminde Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. (Öğrencilerimizin bunun için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.)Ancak Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin (herhangi bir nedenle otomatik kayıt yenileme işleminin yapılmasına engel bir durumu olan öğrencilerimizin) 8 Mart 2021 tarihine kadar dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.NOT:Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir.İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir. "

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