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        Haberler Bilgi Gündem AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TAKVİMİ: Açık Öğretim Sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TAKVİMİ: Açık Öğretim Sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği sınav takvimi netleşti. 2026 yılı için belirlenen tarihlerle birlikte "AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorusu gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Üç oturum halinde uygulanacak sınavların detayları ve saat bilgileri açıklanırken, adayların sınava katılabilmesi için gerekli olan giriş belgesi süreci de başladı. Peki AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır, hangi adımlar izlenmeli? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 16:02 Güncelleme:
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        AÖL sınav maratonu için geri sayım başladı! Açık Öğretim Lisesi 2026 sınav tarihleri, oturum saatleri ve sınav sistemiyle ilgili tüm detaylar belli olurken, öğrenciler gözünü sınav giriş belgelerine çevirdi. “AÖL sınavları saat kaçta yapılacak, giriş belgesi nereden alınır?” sorularının yanıtı araştırılıyor. Sınav günü sorun yaşamamak için bilinmesi gereken tüm adımlar ve önemli uyarılar bu içerikte! İşte AÖL sınav sürecine dair merak edilen tüm ayrıntılar…

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        AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Açık Öğretim Lisesi’nin 3. dönem yüz yüze sınavları, 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar hafta sonuna denk geliyor.

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        2026 AÖL 3. dönem sınav giriş belgesini almak isteyen adayların, öncelikle Açık Öğretim Lisesi resmi öğrenci giriş sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ya da e-Devlet aracılığıyla sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra “Öğrenci Genel Bilgileri” bölümünde yer alan “Sınav Giriş Belgesi” sekmesinden belge görüntülenebiliyor ve çıktısı alınabiliyor.

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        Adaylar, 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren fotoğraflı sınav giriş belgelerine erişebilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sisteme giriş yaparak belgelerini temin edebilecek. Sınava katılacak adayların, giriş belgesiyle birlikte geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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