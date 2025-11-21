Habertürk
Habertürk
        AÇIKLANDI! On Numara sonuçları 21 Kasım 2025 Cuma! On Numara sonuç sorgulama ekranı!

        On numara sonucu sorgulama: 21 Kasım Cuma On Numara sonuçları açıklandı!

        Haftanın son On Numara çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara sonuçları saat 20.00'de noter huzurunda canlı yayında açıklandı. İşte 21 Kasım 2025 Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 20:09 Güncelleme: 21.11.2025 - 20:09
        On Numara'da kazandıran numaralar
        Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara şans oyunu çekilişi pazartesi ve cuma günleri çekilmektedir. 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakamın belirlendiği On Numara'da belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 21 Kasım 2025 On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

        21 KASIM 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

