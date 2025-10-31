Habertürk
        Acile getirilen hastanın kalp zarından 1 litre sıvı boşaltıldı | Sağlık Haberleri

        Acile getirilen hastanın kalp zarından 1 litre sıvı boşaltıldı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, acile müracaat eden Yusuf Özbek'in (76) kalp zarında biriken yaklaşık 1 litre sıvı boşaltıldı. Müşahede altında tutulan Özbek'in kalp fonksiyonlarının normale döndüğü belirtildi. İleri düzey kardiyoloji merkezlerinde yapılabilen kalp zarından sıvı boşaltılma uygulamasının Oltu Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirildiği ifade edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:08 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:08
        Acile getirilen hastanın kalp zarından 1 litre sıvı boşaltıldı
        Oltu ilçesinde yaşayan Yusuf Özbek, kalp rahatsızlığıyla Oltu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Muayenesinde kalp zarında sıvı biriktiği belirlenen Özbek, tedaviye alındı. Uzm. Dr. Anıl Türköz, hastanenin acil servisindeki mevcut teknik imkanları kullanıp, hastanın kalp zarında biriken yaklaşık 1 litrelik sıvıyı boşaltarak kalp fonksiyonlarının normale dönmesini sağladı. Müşahede altında tutulan Özbek'in sağlık durumunu yakından takip eden Türköz, "Yusuf Amca, ciddi bir nefes darlığıyla gelmişti. Çekilen tomografisinde kalp çevresinde sıvı olduğu belirlendi. Acil şartlarında kalpte biriken sıvıyı boşalttık. Sıvı boşalınca kendisi de rahatladı" dedi.

        "NADİR BİR ACİL MÜDAHALE"

        İleri düzey kardiyoloji merkezlerinde yapılabilen kalp zarından sıvı boşaltılma olarak bilinen 'perikardiyosentez işlemi'nin Oltu Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirildiğini belirten Başhekim Uzman Doktor Ömer Faruk İşleyen, "Oltu için ilk bölge için çok nadir bir acil müdahale yapıldı. Kalbin etrafında sıvı toplanması hadisesiyle bir hasta acile başvurdu. Kalbin zarını geçip oradaki sıvı boşaltma işlemini kardiyoloji uzmanımız mükemmel bir başarıyla gerçekleştirdi" diye konuştu.

        Sağlık durumu iyiye giden ve rahat nefes alabilen Yusuf Özbek, doktorlara teşekkür etti.

