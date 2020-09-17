Acı sevenlerin ve dip sosların gözdesi acılı chili sos, pek çok atıştırmalık tarif ile ikram edebileceğiniz, makarnadan sote yemeklerinize çok yakışacak olan bir hayli lezzetli bir sos tarifi.

Acılı Chili Sos İçin Gereken Malzemeler:

1 su bardağı su

1 su bardağı pirinç sirkesi

1 su bardağı toz şeker

20 gram taze zencefil

5 diş sarımsak

3 adet chili biberi

1 yemek kaşığı ketçap

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1/2 tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Acılı Chili Sos Yapılışı:

Öncelikle sosu hazırlamak için su ve pirinç sirkesini sos tenceresine alın.

Yüksek ateşte kaynamaya bırakın.

Kabuğunu soyduğunuz taze zencefili ve sarımsakları rendeleyin.

Chili biberi, küçük parçalar halinde doğrayın.

Kaynamakta olan pirinç sirkesine toz şeker, rendelediğiniz zencefil ve sarımsak, doğranmış chili biberi, ketçap ve taze çekilmiş tane karabiberi katın.

5 dakika da kısık ateşte pişirin.

Mısır nişastasını ilave edin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırdığınız sosu 2 dakika kadar pişirin.

Ocaktan aldığınız sosu oda ısısında soğuttuktan sonra ağzı kapalı bir kavanozda, buzdolabında muhafaza edin.

Cips, çıtır tavuk ya da makarna yemeklerinin yanında sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Chili biberleri mutfak eldiveni ile doğramanızda fayda var