Acun Ilıcalı'dan derbi için hakem açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, eksiklerine rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Takım güzel ivme yakaladı. Bugün de zorlu bir rakibi yenmeyi başardık. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum. Oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum. Kadro derinliği için bugün çok mutluyum. 8 oyuncumuz eksikti. Kulübeyi saysam, ilk 11 oynamayacakları çok az takım var. Bu da gerçekten doğru yatırımlar yaptığımızı bize gösteriyor, bu da bizi çok mutlu ediyor. Fenerbahçe kulübesine bakarsanız kadro derinliğini görürsünüz. Bütün oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Kenarda duran oyuncuların gol sevinçlerini gördüğümüz zaman gerçekten duygulanıyorum. Fenerbahçe ailesi olarak kenetlendik. Geliyoruz, inşallah bu serimiz devam eder." diye konuştu.

Maçta hakem konuşulacak bir durum olmadığını söyleyen Ilıcalı, gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbiyi yabancı hakemin yönetmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Derbi için başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Rakip takımdan da sayın İbrahim Hatipoğlu, yabancı hakem konusunda sıcak baktıklarını söylemişti. Okan Buruk da yabancı hakem konusunda sorun olmadığını söylemişti. Maruf Güneş'ten de bir açıklama gelmişti. Rakip takım 'sıcak bakıyoruz' diyor. Biz de 'sıcak bakıyoruz' diyoruz. Bundan sonra takdir federasyonumuzundur. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuyu değerlendirecek. Onlar doğru kararı verecek diye düşünüyorum. Federasyonumuzun en iyi hakemleri getirecek gücü zaten var. Dünyanın en iyi hakemlerinden bir grup gelip burada derbi maçı çok güzel yönetebilir. Her zaman söylediğimiz gibi adalet istiyoruz. Adaleti de dünyanın en iyi hakemlerinin sağlayacağını düşündüğümüz için bu konuya bakış açımız belli."

Ilıcalı, Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu da tebrik ederek, "Türkiye'deki en büyük spor kulübü olduğumuz gibi dünyanın da en büyük spor kulübüyüz. Basketbolda Türkiye Kupası’nı kazanan basketbolcu kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyoruz, helal olsun diyoruz. Atletizmde olimpik branşlardaki başarılarımızdan dolayı atletlerimize sevgilerimizi yolluyoruz. Fenerbahçeli olmak kolay değil. Sabah bir branştan başlıyorsunuz akşam öbür branşa kadar seyrediyorsunuz, seyrediyorsunuz bitmiyor. Biz bu ayrıcalığı yaşıyoruz. Gururluyuz bu açıdan. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Futbolda bu ivmemizle beraber iyi gidiyoruz ama öbür branşlarda da Türkiye'de çok farklıyız. Çok öndeyiz." ifadelerini kullandı.