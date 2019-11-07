Yumuşak bir tadı olan adaçayı taze ve kurutulmuş yapraklar toz şeklinde yıllar boyunca saklanabilir. Adaçayı yaprakları griye dönük olan ve yeşil rengindedir. Sivri uçlu yaprakların üzerinde bulunan damarları oldukça fazla belirgindir. Tarih süresi boyunca hem gıda hem de sağlığa yararları olmasından dolayı tedavi aracı olarak kullanılmıştır. Günümüzde halen yararları artmakta ve kullanılmaya devam etmektedir. Adaçayının bilimsel olarak ve Latinceden türetilmiş olan Salvia officinalis korunmuş türün genel ismi olan ve tekrar latince Salvere’den türeyen Salvia ise iyileştirmek için anlamını taşımaktadır.

Adaçayının Faydaları

Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamaktadır.

Beyin fonksiyonlarını geliştirmektedir.

Bronşit ve astım belirtilerini hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

Karaciğeri temizlemektedir.

İdrar yolu enfeksiyonun tedavisine destek olmaktadır.

Terlemeyi azaltır.

Stresi azaltır.

Sakinleştirir.

Menopoz sonrası belirtileri hafifletir.

Saçların beyazlamasını yavaşlatır.

Mantar enfeksiyonlarına karşı yararlıdır

Hafızayı güçlendirir

Alzheimer’a karşı yardımcı

Kan şekerini düşürür

Diş eti iltihaplanmasına karşı kullanılmaktadır.

Ağız yaraları tedavisi

Sinirsel baş ağrısı tedavileri

Safra kesesini çalıştırır

Gargara olarak kullanılmaktadır

Boğaz ağrısında tedavi amaçlı kullanılmaktadır

Adaçayının Sağlığa Faydaları

Adaçayının faydaları başta sindirim sistemi sorunları ve hafızayı güçlendirmeye yönelik olarak kullanımları olmak üzere dahili enfeksiyonlardan da koruma etkileri bulunmaktadır. Terlemeyi azaltma ve saç bakımları kadar çok fazla alanda görülmektedir. Adaçayı sadece kurutulmuş yapraklarla hazırlanan çay halinde değil taze yapraklar ile özü çıkarılarak hazırlanan yağ halinde kullanılmaktadır. Fakat yağı daha güçlü ve konsantre olması için kullanmaya başlamadan önce hekimlere başvurmak gerekmektedir. Baharat olarak veya çay formunda adaçayı kullanımı iltihaplı hastalara veya bronşiyal astım olmak üzere aterosklerozu olan kişilerde daha fazla kullanılmaktadır. Doğal bir antioksidan olarak da sıklıkla kullanılan adaçayı 2 çay kaşığı günlük K vitamini eksikliğini karşılamaktadır. K vitamini kanın normal olarak pıhtılaşması ve güçlü kalabilmesi hastalıklardan ve hastalıklardan daha yüksek seviyede koruma açasından yarar sağlarken iyileşmesi için de gereklidir. Beyinde yer alan kan damarlarının sağlığını korumak açısından uzun süredir geleneksel olarak kullanılan adaçayı beyin fonksiyonu azaldığı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Adaçayı aynı zamanda saç, kepek, yağlı saç veya kafa derisi gri ya da beyaz renkli saçlarda gözle görülür halde eski rengine dönme sağlaması açısından bazı çalışmalarda bulunulmuştur.

Adaçayı Nasıl Hazırlanır?

2 çay kaşığı adaçayı üzerine kaynamış su dökülerek 5 ya da 10 dakika kadar bekletilmelidir. Adaçayı çok fazla kullanılması halinde acı bir tat vermektedir. Tatlandırmak amacı ile bir veya 2 damla limon sıkılmalıdır. Bunun yanı sıra bal da eklenebilmektedir. Adaçayının yararlarından faydalanabilmek için tüketilmesi tavsiye edilen miktar 1 veya 2 fincan olmalıdır.

Adaçayının Yan Etkileri Nelerdir?

Adaçayı bitkisinin faydaları bulunduğu gibi yan etkileri de maalesef yer almaktadır. Hamile ya da emziren kadınlar tarafından tüketilmesi zararlı etkenlere sebep olmaktadır. Fazla tüketimi halinde içerisinde bulunan thujone ve kafur bileşenleri toksit etkilere yol açabilmektedir. İki haftadan uzun süredir kullanımı tavsiye edilmemektedir. Herhangi bir sağlık sorununa neden olması halinde adaçayı kullanmaya başlanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerekmektedir.

Adaçayının Tarihi

Akdeniz kıyısında bulunan ülkelerde doğal olarak yetişen adaçayı bu bölgelerde binlerce sene tüketilmiştir ve tüketilmektedir. Tedavi amaçlı kullanılan şifalı bitkilerin en eskileri arasında yer alan ve günümüze kadar popülerliğini devam ettiren adaçayı halen tüm dünyada yetiştirilmektedir. Bu dönemlerde ilk olarak et türü gibi uzun süreler boyunca taze kalmayan gıdaların dayanma sürelerini arttırmak amacı ile kullanılmıştır. Adaçayı efsane faydaları bulunan bir bitki çayıdır. O nedenle birçok farklı kültürde bitki çayının farklı sağlık sorunlarında kullanılmasına etkisi olmuştur. Arap yarımadasında ölümsüzlük amacı ile 14. Yüzyıl Avrupa’sında ise büyülerden korunmak amacı ile kullanılmıştır. 17. Yüzyılda ise adaçayı Çin’de o kadar talep görmesi Çinli tüccarlar Hollandalı ticaret gemilerinde 1 sandık adaçayı için 3 sandık siyah çay vermeye razı olmuşlardır. Günümüzde halen popülerliği devam etmektedir.

Adaçayı Nasıl Seçilir Ve Saklanır

Adaçayı saklayabilmek için yaprakları grimsi ve yeşil renklerde olmaktadır. Üzerinde siyah noktalar bulunmayan ve rengi sarıya dönük olmamaktadır. Yerel pazarlarda veya aktarlarda kurutulmuş organik adaçayı da bulunulmaktadır. Organik olarak üretimi sağlanan adaçayı C vitamini yönünden daha zengin ve besin değerleri taze adaçayına daha yakın olmaktadır. Taze adaçayı çok az miktarda hava alan plastik bir kabın içerisinde muhafaza edilebilmektedir. Kurutulmuş adaçayı ise hava geçirmeyen can bir kavanozda saklanması halinde6 ay tazeliğini korumaktadır. Kavanozu derin ve kuru bir yerde korumak gerekmektedir.