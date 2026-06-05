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        Haberler Gündem Adalar Belediyesi’ne yönelik idari ve mali inceleme

        Adalar Belediyesi’ne yönelik idari ve mali inceleme

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik idari ve mali inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında 24 imar dosyası ve 6 ruhsat dosyası mercek altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 22:11 Güncelleme:
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        Adalar Belediyesi'ne yönelik idari ve mali inceleme

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Şube ekipleri, Adalar Belediyesi'nde inceleme süreci başlattı. Operasyonun odağında, belediye bünyesinde geçmiş dönemde gerçekleştirilen bazı imar işlemleri ve iş yeri açma ruhsatlarının olduğu öğrenildi.

        24 İMAR DOSYASI TEKNİK İNCELEMEDE

        Mali Şube ekiplerinin belediye binasındaki inceleme ve evrak kayıt tarama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında belediyeye ait toplam 24 imar dosyasının ve 6 adet işyeri açma ruhsat dosyası detaylı bir şekilde mercek altına alındığı ve geçmişe dönük işlemler üzerinde uzman ekiplerce teknik incelemelerin yapıldığı kaydedildi.

        Ekiplerin evrak tarama mesaisi devam ederken, incelemelerin sonucuna göre soruşturmanın seyrinin netleşeceği ifade edildi.

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