Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza Muhakemesi'nde Lekelenmeme Hakkı Çalıştayı'nda konuştu. Fiil ile ceza orantısının sağlanmasına vurgu yapan Gül, "Toplum huzurunu bozan suçlarla ilgili daha etkili mücadele edilmesi, toplumda 'cezasızlık' algısının önüne geçilmesi, adalet duygusuna hizmet edecek şekilde fiil ile ceza orantısının sağlanması bu çerçevede infazların da rasyonelleştirilmesi arayışları benzer ihtiyaçlara dayanmaktadır. 'Yapanın yanına kar kalıyorsa' bu duygu varsa orada bir adaletsizlikten elbette bahsedilebilir. Bir fiil 'cezasızlıkla sonuçlanıyor' algısı elbette adalete duyulan güveni de azaltır" dedi.



"Bir tek suçun dahi cezasız kalmasına rıza gösteremeyiz" diyerek konuşmasına devam eden Adalet Bakanı Gül, "Bu nedenle çalışmamızın da konusu kapsamında suç ve suçlulukta müdahalede ceza adaleti sisteminin hızlı, etkin ve adil işleyişi çok büyük önem arz etmektedir. Bir tek suçun dahi cezasız kalmasına rıza gösteremeyiz. Caydırıcı etkin yaptırımlar için bu anlamda gereken tüm adımların masaya konup değerlendirmesi gerekmektedir. Bir tek masumun bile haksız yere suçlanmasına asla izin vermemeliyiz. Asılsız istinatlar, soyut ihbarlar, sadece sisteme ilave bir iş yükü getirmemektedir. Vatandaşlarımızın onur ve saygınlığının korunması gereksiz bir biçimde sistem içine alınmalarının önlenmesini zorunlu kılmaktadır. Geçtiğimiz yıl bu amaç doğrultusunda Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 158. maddesinde yaptığımız düzenleme ile vatandaşlarımızın lekelenmeme hakkını koruma amacı taşıyor" açıklamasında bulundu.



Adalet Bakanı Gül, "Bir yıl itibariyle toplam 30 bin 609 soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bu ne demek; 30 bin 609 kişi asılsız, temelsiz ihbarlarla lekelenecekti ama getirdiğimiz bu kanun ile 30 bin 609 kişi lekelenmedi. 30 bin 609 kişinin Şüpheli sıfatı ile iş yerine vs. bir kolluk güç gitmedi savcının huzuruna çıkmadı. Bu kişiyi 'Çamur at izi, lekesi kalsın' anlayışı adalet değildir diye, adalet mekanizması adalet yargıçlarının, savcılarının, aktörlerinin karşısına çıkmasına, lekelenmesine izin vermedi. Çok önemli bir reform ortaya konmuştur. Aksi takdirde bu ilke olmasaydı; suçu işledi gibi haksız istinatlara maruz kalacaktı" ifadelerini kullandı.



Adalet Bakanı Gül, "Haksız yere bir kişinin dahi savcı önüne çıkmaması adaletin sağlanması dünyadaki her şeyden daha kıymetlidir. Bir kişi için bile bu lekelenmemeyi sağladıysak çok büyük bir kazanımdır. 'Yeterli olmaması' kanaatine de katılırız ancak reform önemliydi. 2017 adli istatistiklerine baktığımız zaman haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden yaklaşık yüzde 35'ine kamu davası açılmış yüzde 51'i hakkında ise takipsizlik kararı verilmiştir. Pek çok farklı nedenle takipsizlik kararı verilebilmektedir. Ancak bunların içinde ihbarın soyut ve açıkça suç teşkil etmeyen şikayetler üzerine verilen takipsizlik kararında bulunulması uygulamamızın geliştirilmesi yönündeki potansiyeli göstermektedir. Suç ve suçlulukla mücadele ederken asla masum vatandaşları incitmemektedir. Kuru ile yaşın birbirinden ayrıldığı masum ile suçlunun birbirinden ayrıldığı adalet sistemi devletin temelidir. Tüm yargı mensuplarının aradığı bulmaya çalıştığı temel hedeftir" diye konuştu.

