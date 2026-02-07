Habertürk
        Adalet Bakanı Tunç'tan, Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret

        Adalet Bakanı Tunç’tan, Atlas Çağlayan’ın ailesine ziyaret

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Güngören ilçesinde öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 22:19 Güncelleme: 07.02.2026 - 22:19
        Adalet Bakanı Tunç'tan, Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret
        Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Güngören'de cinayete kurban giden Atlas Çağlayan’ın anne ve babasıyla görüşen Bakan Yılmaz Tunç, aileye taziyelerini iletti.

        Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmaya dair aileyi bilgilendiren Bakan Tunç, yargısal süreçlerin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri yad ederek, "Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımız...
