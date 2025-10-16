Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı kadro dağılımı, sınav tarihleri ve sınav başvuru süresi ve başvuru ücreti

        Adalet Bakanlığı'na 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak! İşte başvuru tarihleri ve kadro dağılımı

        Adalet Bakanlığı, 850 adlî yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı yardımcısı ve 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere 1000 personel alacak. ÖSYM, kadroya alınacak hakim ve savcı yardımcıları için 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde dört oturumlu bir sınav düzenleyecek. İşte, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı hakkında tüm detaylar...

        Giriş: 16.10.2025 - 16:12 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:23
        1

        Adalet Bakanlığı, bin hâkim ve savcı yardımcısı alacak. ÖSYM tarafından 20-21 Aralık 2025’te yapılacak sınav için başvurular 4-11 Kasım, geç başvuru ise 17 Kasım 2025’te alınacak. Sınav ücreti, katılınan sınav sayısına göre 1.300 TL ile 2.700 TL arasında değişecek. İşte, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı detayları

        2

        ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALACAK

        Adalet Bakanlığı; 850 adlî yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı ve 50 idari yargı hâkim yardımcısı alacak.

        3

        BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Adaylar başvurularını, 4-11 Kasım 2025 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapabilir. Geç başvuru günü, 17 Kasım 2025 olarak belirlendi.

        4

        ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI SINAV TARİHİ

        Adalet Bakanlığı, bin hakim ve savcı yardımcısı alımı kapsamında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 -21 Aralık 2025 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır:

        – Adana

        – Ankara (Çankaya)

        – Ankara (Yenimahalle)

        - Diyarbakır

        – Erzurum

        – İstanbul (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir)

        – İstanbul (Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer)

        – İzmir (Karşıyaka, Bornova, Çiğli)

        – Konya

        – Trabzon

        5

        SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        Sınav ücreti; bir sınava katılan adaylar için 1.300 TL, iki sınava katılan adaylar için 1.950 TL, 3 sınava katılan adaylar için 2.700 TL’dir.

