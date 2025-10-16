Adalet Bakanlığı, bin hâkim ve savcı yardımcısı alacak. ÖSYM tarafından 20-21 Aralık 2025’te yapılacak sınav için başvurular 4-11 Kasım, geç başvuru ise 17 Kasım 2025’te alınacak. Sınav ücreti, katılınan sınav sayısına göre 1.300 TL ile 2.700 TL arasında değişecek. İşte, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı detayları