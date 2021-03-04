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Adalet Bakanlığı 1.287 personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru ekranı ve şartları

Adalet Bakanlığı bin 287 personel alımı yapacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre alımlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru ekranı...

Adalet Bakanlığı 1.287 personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru ekranı ve şartları

Adalet Bakanlığı adliyelerde görevlendirilmek üzere 1.287 personel alımı yapacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasında kura çekimi düzenlenecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021–08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

İŞKUR ADAET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 17/03/2021 tarihinde saat 11:00'da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) canlı olarak yayınlanacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.

7. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri (İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;

1. En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak.

2. İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecektir.)

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