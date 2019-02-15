"Acaba adıma açılan bir dava var mı?" sorusu, zaman zaman hepimizin zihnini meşgul edebiliyor. e-Devlet üzerinden dava dosyası sorgulama işlemiyle bu sorunun yanıtını öğrenmek çok kolay. Peki e-Devlet üzerinden dava dosyası sorgulama nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı tarafından e-Devlet Kapısı'nda hizmete sunulan dava dosyası sorgulama işlemiyle adınıza açılmış ya da müdahil olduğunuz bir dava dosyası olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Dava dosya sorgulama için e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaparak, mahkeme dosya sorgulama bağlantılarını takip edin.

Sorgulama işlemini tamamlamanızın ardından tüm mahkeme durumunuz ekranda karşınıza çıkacaktır. Yayınlanan sonuçlar üzerinden adınıza açılmış ya da müdahil olduğunuz bir dava dosyası olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, varsa davalarınız ve mahkemelerinizin bilgilerini alabilir, dava dosyası takibini yapabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı dava dosyası sorgulama işleminizi, aşağıdaki link üzerinden daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/davalarim