Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. 11 bin 484 sözleşmeli personel için başvuruları sona erdi. Şimdi gözler ise sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi? İşte 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı 11.484 sözleşmeli personel için başvuru sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek.

ADALET BAKANLIĞI SONUÇ SORGULAMA

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı temizlik işçisi alımı kura sonuçları 17 Mart'ta açıklanmıştı. Kazanan vatandaşlar sırada sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavın ise henüz tarihi belirlenmedi.

SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.