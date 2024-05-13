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        Haberler Gündem Güvenlik Adana'da 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        Adana'da 4 aracın karıştığı kaza kamerada

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, 4 aracın karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Tırın, karşı şeritten geçip otomobile çarptığı anlar, araçta yolcu olarak bulunan kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 09:45 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:52
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        4 aracın karıştığı feci kaza kamerada
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        Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntü ortaya çıktı.

        Tırın, karşı şeritten geçip otomobile çarpması, araçta yolcu olarak bulunan kişinin de cep telefonu kamerasıyla bu anı kaydetmesi görüntüde yer aldı.

        7 KİŞİ YARALANDI

        Öte yandan, 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 7 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Otoyolda, 2 tırla 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralanmıştı.

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