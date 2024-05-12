Adana'da 7 araç birbirine girdi: 2'i ağır 6 yaralı
Adana'nın Pozantı ilçesinde, 2'si TIR, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'i ağır 6 kişi yaralandı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.
Sürüklenen araç, karşı yönden gelen TIR ile iki otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2'si ağır 7 kişi, araçlardan çıkarılıp çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Pozantı Kaymakamı Ekrem Güdek ve İlçe Emniyet Müdürü Kahraman Özkeskin de kaza yerinde ekiplerden bilgi aldı.