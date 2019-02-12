Olay, saat 20.15 sıralarında Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni'nin seçim bürosuna kimliği belirsiz yüzü maskeli kişilerce molotof kokteyli ile saldırıda bulunuldu. Saldırı sırasında seçim bürosunda toplantı yapıldığı ve içerisinin kalabalık olduğu öğrenildi.

Molotof kokteyli atan şüpheliler, olayın ardından ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Çıkan yangın ise büyümeden partililerce söndürüldü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığının saldırının ardından çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeyi abluka altına polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, 25 Ocak günü bıçaklı saldırı sonucu bacağından yaralanmış, saldırgan olaydan birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.