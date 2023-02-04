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Haberler Gündem Güvenlik Adana'da asayiş uygulaması: 61 şüpheli yakalandı
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Adana'da drone destekli asayiş uygulamasında 61 şüpheli yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 2 bin polisin katılımıyla düzenlenen drone destekli asayiş uygulamasında, aranan 61 şüpheli yakalandı

Adana'da asayiş uygulaması: 61 şüpheli yakalandı
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AA

Adana'da 2 bin 3 polis ve 4 eğitimli dedektör köpeğin katılımıyla drone destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

AA'nın haberine göre; Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 14 bin 532 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde, 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 40 mermi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 20 fişek, 2 kesici aletin yanı sıra 78,43 gram esrar, 1,85 gram metamfetamin ve 54 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uygulama kapsamında ayrıca 4 bin 804 araç kontrol edildi, çalıntı 7'sine el konuldu, 63'üne 124 bin 76 lira para cezası yazıldı, 5'i trafikten men edildi.

152 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, usulsüzlük tespit edilen 14 iş yerine idari işlem yapıldı, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapmaktan 25 kişiye 15 bin 425 lira idari para cezası uygulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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