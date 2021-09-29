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Adana'da bekçilerden kaçarken belindeki tabanca ateş alan kişi yaralandı

Adana'da devriye görevi yapan bekçilerden kaçarken üzerindeki tabancanın ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da bekçilerden kaçarken belindeki tabanca ateş alan kişi yaralandı
Bekçilerden kaçarken yanlışlıkla kendini vurdu!
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AA

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ikazına rağmen kaçmaya başlayan şüpheli, üzerindeki tabanca ateş alınca yere düştü.

Bekçiler, yaralandığını fark ettikleri şüpheliyi çevredeki özel hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan şüpheli, Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, çevrede yaptıkları incelemede şüpheli F.T'ye ait olduğu belirtilen tabanca ve boş kovan buldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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