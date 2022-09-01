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Adana'da bıçaklanan kişi hastanede öldü 0:00 / 0:00

AA

Adana'da bıçaklanma sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, dün bıçakla yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Abdülmenaf Tüy, burada yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre; yapılan işlemlerin ardından Tüy'ün cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dün, bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Abdülmenaf Tüy'ü sokakta yaralı halde ve yanında hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler bulmuştu.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.