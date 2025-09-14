Habertürk
        Adana'da dolmuş şoförünü öldüren 2 kişi Şırnak'ta yakalandı

        Adana'da dolmuş şoförünü öldüren 2 kişi Şırnak'ta yakalandı

        Adana'da dolmuş şoförünü silahlı saldırıyla öldüren 2 şüpheli, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 00:21 Güncelleme: 14.09.2025 - 00:21
        Olay, 26 Ağustos tarihinde saat 22.30 sıralarında Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Orhan Gündüz, araçta yolcu bulunmadığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

        Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gündüz, dolmuşun kontrolünü kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        ŞIRNAK SİLOPİ'DE YAKALANDILAR

        Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gündüz’ün katilini yakalamak için çalışma başlattı. Polis, cinayeti çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan A.Ö. ile 7 suç kaydı bulunan C.T.’nin işlediğini tespit etti. Şırnak’ın Silopi ilçesinde saklanan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak Adana’ya getirilen şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf:DHA

        #HABER
        #adana
        #adana haber
        #yerel haber
