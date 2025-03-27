Adana'da geleneksel "Ramazan" festivali

Adana'da polis ve polis eşlerinin desteğiyle geleneksel "Ramazan Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanlığı'nca organize edilen festival, Adana Müzesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Festivalde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" unvanı verilen sanatçılar tarafından, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ile kukla gösterisi sunuldu.

Davetliler arasındaki çocuklardan bazıları da sahneye çıkarak etkinliklerde görev aldı.

Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanlığını yürüten İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın eşi Sanem Arıkan, etkinlikleri şehit ve gazi çocukları ile izledi.