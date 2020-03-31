Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemAdana'da kendisini bıçaklayan kadından, kaçarak kurtuldu
ABONE OL

Adana'da tartıştığı kadın bıçakladı, kaçarak kurtuldu

Adana'da T.D. adlı kadın, tartıştığı kişiyi mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Yaralı şahıs, evden kaçarak, yaklaşık 200 metre ilerdeki Yüreğir Belediyesi güvenlik görevlilerinin yanına giderek yardım istedi. Şahıs tedavi altına alınırken, polis kadını gözaltına aldı

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı
AA

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan kadın gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ Konutlarındaki bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, T.D, tartıştığı C.K'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Yaralı halde evden kaçan C.K., yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Yüreğir Belediyesi güvenlik görevlilerinin yanına giderek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği C.K., kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü) Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan saldırgan kadın, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EBA giriş nasıl yapılır? 2020 EBA giriş sayfası (öğretmen - öğrenci) hbrt  
GÜNDEMEBA giriş sayfası
Son dakika haber! Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğalgaz boru hattında patlama
GÜNDEMSınır kapısında doğalgaz hattında patlama!
BAHAR YAĞMURU! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Türkiye yer yer sağanağın etkisi altında
GÜNDEMBahar yağmuru her yerde!
Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEMJandarma Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Bakanlardan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısı
GÜNDEMBakanlardan 'Milli Dayanışma'ya destek çağrısı
İzmir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEMİzmir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
Umre dönüşü Ankara'da karantinaya alınanların bir kısmı başka yurda nakledildi
GÜNDEMUmre dönüşü karantinaya alınanların bir kısmı başka ...
Seyahat İzin Belgesi E-Devlet'ten nasıl alınır? 2020 Seyahat İzin Belgesi başvurusu
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
TBMM Başkanı Şentop ''Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına 5 maaşını bağışladı
GÜNDEMTBMM Başkanı Şentop 5 maaşını bağışladı
SON DAKİKA HABERİ! Devlet Bahçeli'den 'Milli Dayanışm Kampanyası' mesajı
GÜNDEMDevlet Bahçeli 5 maaşını bağışladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X