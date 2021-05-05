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Eşini dövdü! Sonrası korkunç!

Adana’da sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Eşini sürekli döven koca, kendisini uyaran kayınbiraderini tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

KATİL... Son dakika: Karısını dövdü, kayınbiraderini öldürdü - VİDEO
Eşini dövdü! Sonrası korkunç!
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İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde 1 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Yılmaz (28),ablası Feride Olgun’un (41) eşi Mehmet O. (42) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Mehmet O. olay yerinden koşarak kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut Yılmaz'ı Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren Mehmet O.’yu yakalamak için çalışma başlattı. Mehmet O., bir süre sonra kendisini saklayan ağabeyi Yusuf O. (44) ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"KARDEŞİM KONUŞMAYA GİTTİ ÖLDÜRDÜ"

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı, kayınbiraderini kendisini tehdit ettiği için vurduğunu öne sürdü. Eşi Feride Olgun'un ise kocasının kendisini çok kıskandığını, dama çamaşır sermeye çıktığında bile "Neden dama çıkıyorsun çabuk aşağı in, millet sana bakar” diye kendisini darp ettiğini, evlendiği günden beri sürekli şiddet uyguladığını, kardeşinin de bu nedenle onunla konuşmaya gittiğini söylediği öğrenildi.

KATİL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlı iki kardeş alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı koca tutuklanırken, ağabeyi Yusuf O. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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