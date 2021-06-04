Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, K\u0131lba\u015f Mahallesi ndeki ormanl\u0131k alanda hen\u00fcz belirlenemeyen nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. AA n\u0131n haberine g\u00f6re, ihbar \u00fczerine b\u00f6lgeye y\u00f6nlendirilen 3 yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcrme helikopteri ve \u00e7ok say\u0131da araz\u00f6zle yang\u0131na m\u00fcdahale ediliyor. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri
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