Alınan bilgiye göre, Kılbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen 3 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle yangına müdahale ediliyor.