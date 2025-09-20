Habertürk
        Adana'da mobilya mağazasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'da otomobil mobilya mağazasına girdi

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin mobilya mağazasına girmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 01:10 Güncelleme: 20.09.2025 - 01:10
        Otomobil mobilya mağazasına girdi
        T.D. idaresindeki otomobil, Çanaklı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak mobilya mağazasına girdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı T.D, Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #adana
        #adana haber
        #yerel haber
