Adana'da motosikletli şüphelilerden silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Erol Kavak (43), motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kavak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Kavak, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; Erol Kavak, tüm doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.