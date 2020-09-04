DHA

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir ortaokulda meydana geldi. Koronavirüs nedeniyle kapalı olduğunu bildikleri okulun birkaç katında ışık yandığını gören vatandaşlar, durumu polise ve okul yetkililerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre; okul görevlileri ile binaya giren polis, zemin katta hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı. Öğretmenler odası ve müdür odasına girdiği ve buradaki kumbarayı çaldığı belirlenen hırsızlık şüphelisi V.O., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Hırsızlık şüphelisi çocuğun, okulun merdiven havalandırmasından içeriye girdiği tespit edildi. Çaldığı kumbara okul yetkililerine teslim edilirken, şüpheli V.O., işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.