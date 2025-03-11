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        Haberler Gündem Güncel Adana'da Sarıçam Deresi temizlendi | Son dakika haberleri

        Adana'da çevreye kötü koku yayan Sarıçam Deresi temizlendi

        Adana'nın Yüreğir Belediyesi, çevreye kötü koku yayan ve görüntü kirliliği oluşturan Sarıçam Deresi'ni büyükşehir ekipleriyle yaptığı ortak çalışmayla baştan aşağı temizledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 18:10 Güncelleme: 11.03.2025 - 18:10
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        Adana'da Sarıçam Deresi temizlendi
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        Adana'da, vatandaşlardan gelen kötü ve kötü görüntü şikâyetlerinin ardından harekete geçen Yüreğir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte Mutlu, Çamlıbel, Şehit Erkut Akbay, Atakent, Özgür, Cumhuriyet, Ulubatlı Hasan, Kiremithane, Dadaloğlu, Dervişler, Sarıçam ve Sinanpaşa mahallelerinden geçen Sarıçam Deresi'ni baştan aşağı temizledi.

        5 greyder, 5 kazıcı yükleyici, 5 arazöz, 2 yıkma aracı, 3 çöp taksi ve 30 kamyonla ekipler yaklaşık 5 kilometrelik alanda temizlik gerçekleştirdi. Temizlik çalışmalarına katılan park bahçeler ekipleri ise dere boyunca çim biçme, budama, peyzaj ve bakım onarım çalışması yaptı.

        Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Yüreğir Belediyesi ve büyükşehir belediyesi ekiplerimiz ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Bugün burada yaklaşık 50 araç ve 200'ün üzerinde arkadaşımız 11 mahalleyi yakından ilgilendiren Sarıçam Deresi’nde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Hedefimiz daha temiz bir Yüreğir" dedi.

        Kötü koku nedeniyle pencerelerini açamayan ve balkona çıkamayan mahalle sakinleri temizlik çalışmalarının ardından rahat bir nefes aldı.

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