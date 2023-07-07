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        Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

        Adana'da bir bar önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 03:10
        Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
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        Adana'da bir bar önündeki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'ndaki bir bar önünde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucu silahlı ve bıçaklı kavga yaşandığını U.Ö, E.C.A. ve Y.K'nin çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti.

        Yaralılar özel araç ve ambulansla hastanelere kaldırıldı.

        Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, bar ve çevresinde inceleme yaptı.

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