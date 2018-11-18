Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bazı mahallelerde besicilik yapanlara ait mallara, yüksek faizle borç aldıkları kişiler tarafından borçların ödenmediği gerekçesiyle el konulduğu ihbarını aldı. Olayla ilgili teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, belirlenen 25 adrese bu sabah şafak vakti 300 polisle operasyon düzenledi. Özel Harekât ekipleri, bazı şüphelilerin evlerinin kapısını koçbaşı kullanarak açtı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ALINIYOR

AA'da yer alan habere göre adreslerde arama yapan ekipler, aralarında tefecilik yaptığı iddia edilen suç örgütünün elebaşının da olduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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