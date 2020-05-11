Adana'da terör örgütü TKEP/L şüphelisine 20 yıla kadar hapis istemi

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Savcılıkça, terör örgütü TKEP/L ile bağlantılı olduğu iddia edilen A.M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

A.M. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede A.M'nin, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve sosyal medya hesabından terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

A.M'nin örgüte "müzahir" dernekte üyelik kaydının bulunduğu, burada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, şüphelinin silahlı terör örgütünün bünyesinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemlerinin dosya kapsamında mevcut olduğu aktarıldı.

İddianamede savunmasına yer verilen A.M. ise suçlamaları kabul etmedi.

. B. Topaloğlu