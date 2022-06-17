AA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'ndeki semt pazarında canlı tavuk ve civciv satan Mehmet Akbaş, kümesteki yumurtalardan çıkan civcivlerden birinin 4 ayaklı olduğunu fark etti.

Akbaş, AA muhabirine, 25 yıldır bu işi yaptığını, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını anlattı.

İlk başta çok şaşırdığını belirten Akbaş, "Allah'ın işi, yapacak bir şey yok. Bu da bu şekilde can bulmuş, hayatını sürdürmeye çalışıyor. Kıymayacağım, inşallah büyütmeye çalışacağım" diye konuştu.