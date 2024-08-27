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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'daki Mobilyacılar Sitesi'nde yangın: 6 iş yeri küle döndü | Son dakika haberleri

        Adana'daki Mobilyacılar Sitesi'nde yangın: 6 iş yeri küle döndü

        Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 5 iş yerine daha sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Müdahale esnasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 07:06 Güncelleme: 27.08.2024 - 07:06
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        Mobilyacılar Sitesi'nde yangın: 6 iş yeri küle döndü
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        Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        5 İŞ YERİNE DAHA SIÇRADI

        Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mobilya atölyesindeki yangına müdahale etmeye başladı, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

        AA'nın haberine göre; alevlerin bitişikteki 5 iş yerine daha sıçraması üzerine bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

        2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

        Yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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