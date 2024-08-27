Adana'daki Mobilyacılar Sitesi'nde yangın: 6 iş yeri küle döndü
Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 5 iş yerine daha sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Müdahale esnasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi
Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 İŞ YERİNE DAHA SIÇRADI
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mobilya atölyesindeki yangına müdahale etmeye başladı, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
AA'nın haberine göre; alevlerin bitişikteki 5 iş yerine daha sıçraması üzerine bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.
2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.
Yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.