Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan hakem tepkisi!
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş ile oynadıkları maçtan bir pozisyon paylaştı ve "Yorumsuz" ifadelerini kullandı
Giriş: 23.01.2024 - 22:08 Güncelleme: 23.01.2024 - 22:08
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçında dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Sancak, maç içerisinde Beşiktaş'tan Jonas Svensson ile Mootaz Nourani arasında yaşanan pozisyonun videosunu paylaştı.
Murat Sancak, bu paylaşımına, "Yorumsuz" ifadelerini yazdı.