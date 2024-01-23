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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan hakem tepkisi! - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan hakem tepkisi!

        Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş ile oynadıkları maçtan bir pozisyon paylaştı ve "Yorumsuz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 22:08 Güncelleme: 23.01.2024 - 22:08
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        Murat Sancak'an hakem tepkisi!
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        Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçında dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

        Sancak, maç içerisinde Beşiktaş'tan Jonas Svensson ile Mootaz Nourani arasında yaşanan pozisyonun videosunu paylaştı.

        Murat Sancak, bu paylaşımına, "Yorumsuz" ifadelerini yazdı.

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