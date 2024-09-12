Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan transfer açıklaması! - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan transfer açıklaması!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, transfer tahtasını açamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:48 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Murat Sancak'tan transfer açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Transfer tahtası açılmadığı için kadrosunu güçlendiremeyen ve dünya yıldızı futbolcularını elinde tutamayan Adana Demirspor'da sıkıntılı günler devam ediyor. Mavi-lacivertli ekip ligde 1 puanla son sırada yer alıyor.

        “2. DEVRE BAŞLAMADAN..."

        Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada transfer tahtasını açamadıklarını belirtti. Sancak, “Bu yıl zor bir sezon geçirdik. Oyunlarla, ihanetlerle ve benim ticari sorunlarım eklenince maalesef sezona öyle başladık. Tahtayı açmak için bugüne kadar uğraştık ama geldiğimiz noktada maalesef açamıyoruz. Parayı yatırsak bile 6 ay transfer yasağımız olacaktı. Şimdi şunu, bunu yaptım diyecek durumda değilim. En azından var olanı korumak, maksimum almamız gereken puanları alıp, 2. devre başlamadan transfer tahtasını açar vaziyete getirip, transferleri yaparak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

        "KURULAN OYUNLARI GÖRÜP BAŞKANLIĞA GERİ DÖNDÜM"

        Öte yandan Başkan Sancak, taraftarlara da çağrıda bulunarak, “Şundan herkesin emin olması lazım. Ben Murat Sancak olarak nasıl ilk gediğim günden bugüne kadar fedakarlık gösterdiysem bundan sonra da göstereceğim. Şimdi bizlere düşen görev hep beraber kenetlenip bu süreci beraber aşmaktır. Başka çaremiz yoktur. Bunun dışında kim hareket ediyorsa ADS'ye, en büyük ihaneti olacaktır. Bazılarının kurduğu oyunu görerek başkanlığa hemen geri döndüm. Ben eskisinden daha çok bu takımımız için uğraşacağım” ifadelerini kullandı.

        "YENİ PROFESYONELLER ARAMIZA KATILACAK"

        Gelecek sezon çok farklı bir Adana Demirspor olacağını vurgulayan Başkan Murat Sancak, “Yeniden yapılandırmaya girdik. Yeni profesyoneller aramıza katılacak. İnşallah bu yapılandırmayla birlikte 2025-2026 sezonuna yeni hedefler koyarak, eski günlerimizden daha yüksek hedefler koyarak devam edeceğiz. Sizsiz olmaz. Hep birlikte olur. Şehirdeki iş adamları loca alın, çalışanlarınıza kombine alın, bilet alın. Maç günlerinde çalışanlarınıza izin verin. Hediyeleşmelerinizde ADS ürünleri alın ve hediye edin. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Çiğdem Eskidemirci cinayetinde Afgan zanlıdan itiraf!
        Çiğdem Eskidemirci cinayetinde Afgan zanlıdan itiraf!
        Babasının ölümüne sebep olan suçlunun cezası yükseltildi
        Babasının ölümüne sebep olan suçlunun cezası yükseltildi
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal