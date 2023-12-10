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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor'da Yusuf Sarı ve Gravillon için flaş iddia! - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor'da Yusuf Sarı ve Gravillon için flaş iddia!

        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor için Fransa'dan flaş bir iddia gündeme geldi. Fransız basını, Yusuf Sarı ve Gravillon'un takımdan ayrılacağını öne sürdü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 23:35 Güncelleme: 10.12.2023 - 23:35
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        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor için Fransa'dan bir iddia gündeme geldi.

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        Fransa basınında RMC Sport'un haberine göre, Yukatel Adana Demirspor sezon başından bu yana maaşları ödeme konusunda sorun yaşıyor ve bu sebeple birçok oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.

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        Adana Demirspor da maddi olarak rahatlamak için bazı oyuncularının satışına sıcak bakarken, Yusuf Sarı ve Gravillon için teklifler gelmeye başladı.

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        YUSUF SARI İÇİN LYON DEVREDE

        Fransa Ligue 1'de sezona çok kötü bir giriş yapan Lyon, Adana ekibinde sezonun en iyi isimlerinden olan ve geçmişte Marsilya'da da forma giyen 25 yaşındaki Yusuf Sarı için ilerleyen günlerde teklif sunmaya hazırlanıyor.

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        GRAVILLON'A 5 MİLYONLUK TEKLİF

        Dinamo Moskova'nın da Adana Demirspor forması giyen Andreaw Gravillon için 5 milyon euro'ya yakın bir teklif sunduğu iddia edildi.

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        Yusuf Sarı bu sezon 13 maçta takımına 5 asistlik katkı sağlarken, Gravillon da çıktığı 13 lig maçında 1 gol ve 1 asist üretti.

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