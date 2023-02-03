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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanırken maça dair birçok tartışma da yaşandı. Spor yazarları Fenerbahçe'nin Adana Demirpor karşısındaki performansını değerlendirdi. İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçının yazar yorumları...

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  • Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Serdar Ali Çelikler sert çıktı: Yabancı hakem getirilmeyecekse... - FB haberleri

    ERMAN TOROĞLU (SABAH): Mert Hakan eliyle- koluyla mı aldı, yoksa net gol müydü? Buna VAR karar verdi. Hakem gitmedi. Peki pozisyon yoruma açık mıydı, net miydi? Ben olsaydım, hakemi çağırırdım çünkü yoruma açık bir pozisyondu. O zaman hakeme ne gerek var, tribünden VAR'lar maçları idare etsinler. Öyle yardımcılar var ki, 2 metre ofsayttan bayrağı çekmiyorlar. Öyle yardımcılar var ki, ne olduğu beli olmayan pozisyonda bayrağı çekiyorlar ve o pozisyon gidiyor gol oluyor. Siz eğitimlerinizi farklı farklı yerlerden mi alıyorsunuz. 
  • Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Serdar Ali Çelikler sert çıktı: Yabancı hakem getirilmeyecekse... - FB haberleri

    ALİ GÜLTİKEN (SABAH): Skordan bağımsız, izleyenlerin futbol adına çok keyif aldığı bir maç oldu. Sonuç iki tarafı da mutlu etmese de futbol adına güzel bir akşam oldu. İki takım teknik adamının da savunma güvenliğinden ziyade önce hücum ve rakip kaleye direkt gitme düşüncesi sahada ete kemiğe büründü. Skor kısır kalsa da pozisyon zenginliği muazzamdı. Bu kadar pozisyonun olduğu bir maçta maçın birer golde kalmış olması hücum oyuncularının beceriksizliği mi yoksa iki takım kalecisinin başarısı mı diye sorarsak benim oyum Altay ve Ertaç'ın mükemmel performanslarından yana olur.
  • Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Serdar Ali Çelikler sert çıktı: Yabancı hakem getirilmeyecekse... - FB haberleri

    AHMET ÇAKAR (SABAH): Türk hakemliği adına Adana'da kriminal ve rezil bir gece yaşandı. Ali Palabıyık; her şeyin yanlış… Hakemlik yapman, düdük çalman, her şey… G.Saray tarafından yönettiği rezil Alanya maçı sonrası hakemliği bitirilme aşamasına gelmiş Ali Palabıyık, kendini G.Saray'a affettirmek ve günah çıkartmak için Fenerbahçe'yi yedi. Öyle bir yedi ki gören de anladı futboldan hiç anlamayan da anladı! Ali Palabıyık'ın hem kötü bir hakem hem de kötü bir insan olduğunun ispatı sadece vermediği penaltılar değil, maçın son saniyesinde ceza alanının bir metre dışında Zajc'a o kadar açık bir faul yapılıyor ki Palabıyık 'Oyna' diyor, çalamıyor.
  • Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Serdar Ali Çelikler sert çıktı: Yabancı hakem getirilmeyecekse... - FB haberleri

    SERDAR ALİ ÇELİKLER (HABERTÜRK): Hep "iyi niyetli" denilen ama özellikle "ofsaytımsı"dan bu yana en az 7-8 tane net golün iptal edilmesine karşı kayıtsız kalan, belli ki pek de yönetim işinin altından kalkamayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de durumu tam çözemiyor. 'Acaba yine bir seçim senesi futbol üzerinden kaos çıkarılmaya mı çalışılıyor?' sorusu makul bir sorudur. Ve cidden hakemler artık bu anlamıyla bir güvenlik sorunudur. Yabancı hakem getirilmeyecekse, hakemlik düzeninin tamamen yıkılıp yeniden yapılması adına muhakkak yepyeni bir takım girişimler yapılmalıdır. Yeni bir hakem nesli yetiştirmemiz şarttır. Bu nesli yetiştirme süresi 1 yıl ise o süre zarfında ya yabancı hakem getirteceğiz ya da gerekirse 1 yıl futbol oynamayacağız.
  • Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Serdar Ali Çelikler sert çıktı: Yabancı hakem getirilmeyecekse... - FB haberleri

    ERCAN GÜVEN (MİLLİYET): Henüz 14. dakikada rakipten seken topu kontrol edip uzaktan tam doksana gönderen Mert Hakan’ın golü, büyüteçle incelendi ve öncesinde elle oynama gerekçesiyle VAR’dan döndü. Aynı titizliği ne hakem ne de VAR gösterdi Batshuayi ve Samet’e penaltı kokan hamlelerde. Bir de Adana Demirspor’un Belhanda tarafından atılamayan, daha doğrusu Altay’ın müdahale ettiği penaltısı vardı ilk yarıda. İster ustalık deyin ister şans ama Altay ters köşeye yattığı penaltıyı ayağıyla üst direğe göndermeyi, oradan da geri sektirmeyi bildi. İkinci yarı penaltıyı yapıp yemesini affettirmez tabi. Maç berabere biterken ceza alanı önünde faulü vermeyen hakeme itiraz, Jesus’a da kırmızı kart getirdi. O da çıldırdı sonunda. Ve kenarda Jesus olmayacak gelecek maçta.
  • Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Serdar Ali Çelikler sert çıktı: Yabancı hakem getirilmeyecekse... - FB haberleri

    GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH): 15'te Mert Hakan'ın müthiş golü geldi. Herkes golü kutlarken, yayıncı kuruluş topun kapılma anını gösterdi defalarca. Birileri bir şey arıyordu. Top yerden bekliyor, yükseliyor, sonrasında Mert Hakan kontrol ediyordu. "Ele değdi" deseniz, görülmüyor. İspatı olmayan şüpheden hareketle golü iptal etti VAR hakemi Koray Gençerler. Kayıtlar incelense bu kez "elimsi" kelimesini de duyacağız muhtemelen. değişmeyen gerçek, son iki sezonda olduğu gibi yine Fenerbahçe'nin karşısına dikildi; hakemler... Rakibi bir türlü yeniyorsunuz ama hakemleri geçmeye çalışmak, diğer takımlardan farklı olarak oyuncuların bilebildiği bir şey değil. Jesus, maç bittikten sonraki haklı isyanında kırmızı kartı gördü. Galatasaray Yöneticisi Erden Timur "bu lig bitmez" diyordu, şikayet ettiği hakemler önlerindeki taşları tek tek ayıklayıp, dün akşam ligin "nasıl" biteceğinin kararını verdiler.
  • Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Serdar Ali Çelikler sert çıktı: Yabancı hakem getirilmeyecekse... - FB haberleri

    ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH): İlk devrede yine de Fenerbahçe biraz daha rakibine göre etkiliydi. Ancak ikinci yarı, oyunu tamamen domine etti. Bugüne kadar kendi sahasında bile bu kadar pozisyon bulamayan F.Bahçe'nin golü bulamaması çok ilginçti. Ben bu maçta kesinlikle puan kaybına rağmen Jesus'u eleştirmem. Ali Palabıyık'ın biri VAR olmak üzere verdiği penaltılar doğru ama bana göre Belhanda'nın ceza alanı içinde Samet'e yaptığı hareket penaltıydı.
  • Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Serdar Ali Çelikler sert çıktı: Yabancı hakem getirilmeyecekse... - FB haberleri

    İBRAHİM YILDIZ (HABERTÜRK): Güzel, tempolu, mücadele gücü yüksek maçın en kötüsü orta hakem Ali Palabıyık’tı. Karşılaşmanın başından sonuna dek, kontrolü elinden kaçıran, verdiği yanlış kararlar ile sonuca etki eden Palabıyık’ın hakemliği sorgulanır. Öyle pozisyonlar var ki, hakemin karar verirken art niyetli olduğu net biçimde gözüktü. Mert Hakan’ın attığı gol, bal gibi yüzde yüz goldü. Batshuayi’ye yapılan hareket net penaltıydı. Valencia’nın karnına çarpan topu, elle oynama diye yanlış değerlendirdi. Uzatma dakikalarında ceza yayı içerisinde Zajc’a yapılan hareket kesin fauldü. Her şey bir yana, Mert Hakan’ın attığı golün neden iptal edildiğini anlamak mümkün değil. VAR hakeminin neden bu pozisyonu monitörden izletmediği de ayrı bir soru işareti. Bunların dışında, özellikle ilk yarı Adana Demirspor’un attığı tekmeler, güreş gibi indirmeler, her korner atışında itip düşürmeler, itirazlar Ali Palabıyık’ı hiç mi hiç ilgilendirmedi. Lig’de bu kadar sert, futbol dışı hareketlerin olduğu bir maçı hatırlayan var mı? Adana Demirspor- Fenerbahçe karşılaşmasını izleyen herhangi birisi, hakemin gerçekten Süper Lig’de düdük çalıp çalmadığını düşünür. Eğer hakem maçı kötü, hatta taraflı yönetmese harika bir futbol izlemiş olacaktık.
  • Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Serdar Ali Çelikler sert çıktı: Yabancı hakem getirilmeyecekse... - FB haberleri

    ŞANSAL BÜYÜKA (MİLLİYET): Fenerbahçe‘nin VAR kararı ile iptal edilen golü hiç kuşkusuz maçtan daha fazla konuşulacaktır… Mert Hakan topu kontrol ederken o top eliyle buluştu mu? 50 defa izledim, “Değdi mi, değmedi mi“ anlamadım… Önemli hakemlere sordum, kimse net bir şey söyleyemedi. Değdi mi, değmedi mi kesin belli değil... Vicdana göre, görüntüye göre çok da kabul görecek bir iptal kararı değil bu. Ayrıca her Fenerbahçe kornerinde Batshuayi, “karakucak güreşlerinde“ olduğu gibi arkadan dolanıp yere indirildi. Hele bunlardan biri VAR’ı hatta VAR’sız penaltıyı işaret ediyordu... Palabıyık ile VAR bu pozisyona gözlerini kapattı… Artı bir de Samet’e yapılan mutlak penaltı var. Ama kendine de bakacaksın… Sadece rakiplerini değil, saha dışı koşulları da yenmek zorundasın... Öyle bir kadro kuracaksın ki, gerekirse hakemi de yeneceksin...Başka şansın yok...
  • Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Serdar Ali Çelikler sert çıktı: Yabancı hakem getirilmeyecekse... - FB haberleri

    İLKER YAĞCIOĞLU (TAKVİM): İki takım oyuncuları da maçı kazanmak için olağanüstü mücadele ettiler ama ne yazık ki maç esnasında ve eminim ki sonrasında oyun değil sadece hakemler konuşulacak. Kanalda her açıdan baktım topun Mert Hakan'ın eline çarptığı açıyı göremedim. İkincisi Batshuayi'ye ceza alanı içinde yapılan çok net bir penaltı var, VAR ona niye müdahale etmedi onu da anlamadım. Ali Palabıyık, Mert Hakan'ın pozisyonunda niye izlemeden golü iptal etti çözebilmiş değilim. Zaten bu standartsızlık da Türkiye'deki futbolun kaosun en büyük sebebi. Harika bir maç. Müthiş bir mücadele ama konuştuğumuz tek şey hakemlerin kararları.

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