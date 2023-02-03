ŞANSAL BÜYÜKA (MİLLİYET): Fenerbahçe‘nin VAR kararı ile iptal edilen golü hiç kuşkusuz maçtan daha fazla konuşulacaktır… Mert Hakan topu kontrol ederken o top eliyle buluştu mu? 50 defa izledim, “Değdi mi, değmedi mi“ anlamadım… Önemli hakemlere sordum, kimse net bir şey söyleyemedi. Değdi mi, değmedi mi kesin belli değil... Vicdana göre, görüntüye göre çok da kabul görecek bir iptal kararı değil bu. Ayrıca her Fenerbahçe kornerinde Batshuayi, “karakucak güreşlerinde“ olduğu gibi arkadan dolanıp yere indirildi. Hele bunlardan biri VAR’ı hatta VAR’sız penaltıyı işaret ediyordu... Palabıyık ile VAR bu pozisyona gözlerini kapattı… Artı bir de Samet’e yapılan mutlak penaltı var. Ama kendine de bakacaksın… Sadece rakiplerini değil, saha dışı koşulları da yenmek zorundasın... Öyle bir kadro kuracaksın ki, gerekirse hakemi de yeneceksin...Başka şansın yok...