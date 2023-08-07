Adana Demirspor Osijek Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Adana Demirspor'un, 1907 Cluj'u saf dışı bırakmasının ardından yeni rakibi belli oldu. Hırvatistan takımlarından Osijek ile eşleşen lacivert mavili takım, play-offlara kalmak için Osijek'i de elemesi gerekiyor. Adana Demirspor Osijek maçının ne zaman ve saat kaçta olduğu taraftarlar tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberimizde...
Temsilcimiz Adana Demirspor'un 2. ön eleme turunda Romanya ekibi Cluj'u toplamda 3-2 'lik skor ile turnuva dışına itmesinin ardından yeni rakibi açıklandı. Osijek ile mücadele edecek olan Adana Demirspor'un 3. ön eleme ilk maçı büyük bir heyecan ile bekleniyor. Peki, zorlu maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ADANA DEMİRSPOR OSIJEK MAÇI NE ZAMAN?
Adana Demirspor Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.
ADANA DEMİRSPOR OSIJEK MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Adana Demirspor Osijek karşılaşmasının yayıncı kuruluşu da henüz belli değil.
Mavi şimşeklerin turnuvadaki ilk iki mücadelesi TV8,5'tan canlı yayınlanmıştı.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE ADANA DEMİRSPOR'UN OLASI PLAY-OFF RAKİBİ KİM?
Adana Demirspor Osijek UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Mavi lacivertliler bu turu da geçmesi halinde ise bu turda da gülen taraf olduğu takdirde play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.
ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11
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