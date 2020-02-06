Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Adana derbisinde 61. randevu heyecanı

TFF 1. Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü oynanacak derbi maçta Adana Demirspor ile Adanaspor, 61. kez kozlarını paylaşacak

Adana derbisinde 61. randevu heyecanı

Akdeniz Bölgesi'nin iki önemli ekibinin karşılaşacağı maç, hem taraftarların hem de Türkiye genelinde futbolseverlerin ilgisini çeken müsabakalar arasında yer alıyor.

Adana'nın iki köklü takımı arasında geride kalan 60 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 15 galibiyet aldı, 23 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Liglerdeki 57 maçta Adanaspor 20, Adana Demirspor 14 galibiyet elde etti, 23 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

Türkiye Kupası'ndaki 3 maçın 2'sinde turuncu-beyazlı Adanaspor, birinde mavi-lacivertli Adana Demirspor galibiyete ulaştı.

Adana Demirspor, turuncu-beyazlı takım karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde etti. Adanaspor ise 1988-1989'da mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.

TFF 1. Lig'de geçen sezon Adana Demirspor'un ev sahipliğini yaptığı maç 1-1, Adanaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı.

Bu sezonun 4. haftasında oynanan derbi maç da golsüz sonuçlandı.

İKİ TAKIMDA DA TEKNİK DİREKTÖRLER DEĞİŞTİ

Kentin iki köklü takımı da sezona başladığı teknik direktörlerle yollarını ayırma kararı aldı.

Adana Demirspor, sezona başladığı teknik direktör Ümit Özat ile 3. haftanın ardından yollarını ayırırken, göreve Uğur Tütüneker'i getirdi.

Tütüneker, Adana Demirspor ile ilk resmi maçına Adanaspor'a karşı çıkmış, müsabaka golsüz sonuçlanmıştı.

Adanaspor ise sezona teknik direktör Levent Eriş yönetiminde başladı.

İstenilen sonuçların alınamaması üzerine 57 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayıran turuncu-beyazlılarda Eriş'in ardından takımın başına getirilen Engin İpekoğlu dönemi de istifa kararıyla tamamlandı.

İpekoğlu'nun ardından Akdeniz ekibinde teknik direktörlüğe camiada "nöbetçi hoca" olarak adlandırılan Eyüp Arın getirildi.

Adanaspor, Arın yönetimindeki il maçında geçen hafta Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

 ADANA DEMİRSPOR İDDİALI

Mavi-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik aldı.

Son 5 haftada topladığı 13 puanla ligde 4. sıraya yükselen ve toplamda 31 puana ulaşan Adana Demirspor, play-off potasında yer alıyor.

Sezona "şampiyonluk" parolasıyla başlayan Akdeniz ekibi, gelecek sene Süper Lig'de boy göstermek istiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nihat Özdemir'den istifa sözleri! Cengiz ve Koç'a cevap
FUTBOLÖzdemir'den Cengiz ve Koç'a cevap
Oğuzhan Özyakup'tan çarpıcı itiraflar
FUTBOLOğuzhan Özyakup'tan çarpıcı itiraflar
Talisca'dan transfer açıklaması!
FUTBOLTalisca'dan transfer açıklaması!
Sergen Yalçın emri verdi! Beşiktaş haberleri
FUTBOLSergen Yalçın emri verdi!
Diagne elde kaldı! Galatasaray haberleri
FUTBOLDiagne elde kaldı!
Hüseyin Çimşir: "İki kulvarda da hedefimiz belli"
FUTBOL"İki kulvarda da hedefimiz belli"
Fatih Terim'den Belhanda'ya verdiği tepki kameralara yansıdı
FUTBOLTerim'i çileden çıkardı: Hasta ya!
Romanya'dan Arda Turan cevabı; "1 Nisan şakası mı?"
FUTBOL"1 Nisan şakası yapıyorlar!"
Erzurum, UYAFA CUP'a talip
FUTBOLErzurum, UYAFA CUP'a talip
Mehmet Özdilek: VAR sistemi başarılı
FUTBOL"VAR sistemi başarılı"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X