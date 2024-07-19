Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı eski damadı Ahmet Susam (43) tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Muhittin Bulut (54), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Susam'ın Bulut'u vurduktan sonra tekmeleyip üzerine bastığı anlar ise cep telefonuyla görüntülenmişti. Susam'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

3 YIL ÖNCE EŞİNDEN BOŞANDI AA ve DHA'nın haberine göre olay, dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Susam, 3 yıl önce 2 çocuğunun annesiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Susam, boşanma konusunda eski kayınpederi Muhittin Bulut'u suçladı.

KAYINPEDERİNİN EVİNE GİTTİ Susam, eski karısının Anadolu Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin evine giderek, eski kayınpederi Muhittin Bulut ile tartıştı. Tartışma sırasında Susam yanındaki tabancayla Muhittin Bulut’u vurdu. Bulut kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ESKİ KAYINPEDERİ KURTARILAMADI Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Muhittin Bulut, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bulut'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, zanlıyı Seyhan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"ÖFKELENDİM EVİNE GİTTİM" Zanlının ifadesinde, olay günü ikiz çocuklarının annesi eski eşi Z.B'nin sosyal medyada başka bir erkekle fotoğrafını gördüğünü belirterek, "O kişiyle evleneceği bilgisini aldım. Öfkelendim ve eski kayınpederimin evine gittim.