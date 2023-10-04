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        Adana'da orman yangını

        ADANA'nınKozan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 21:19 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:20
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        Adana'da orman yangını
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        ADANA'nınKozan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

        Yangın, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

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