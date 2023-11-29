Adana'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" düzenlendi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Ufuk Fesli Ortaokulu'nda "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" yapıldı.

Aydınlar Mahallesi'ndeki okulda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin, rehber öğretmenlerle hazırladığı 13 proje tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Kahya Demirhan ve ziyaretçiler, projelerin sergilendiği stantları gezdi, öğrencilerden bilgi aldı.

Şenlik kapsamında "Hiroşima'dan Çanakkale'ye" adlı sergi de açıldı.

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