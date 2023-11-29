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        Adana'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" düzenlendi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Ufuk Fesli Ortaokulu'nda "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:32 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:35
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        Adana'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" düzenlendi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Ufuk Fesli Ortaokulu'nda "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" yapıldı.

        Aydınlar Mahallesi'ndeki okulda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin, rehber öğretmenlerle hazırladığı 13 proje tanıtıldı.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Kahya Demirhan ve ziyaretçiler, projelerin sergilendiği stantları gezdi, öğrencilerden bilgi aldı.

        Şenlik kapsamında "Hiroşima'dan Çanakkale'ye" adlı sergi de açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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